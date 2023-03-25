Российская армия контролирует 29 населенных пунктов Харьковской области
Российские силы контролируют около 29 населенных пунктов в Харьковской области. Об этом заявил руководитель военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.
«Под контролем российской армии находится около 29 населенных пунктов. Наша администрация регулярно передает туда грузы гуманитарной помощи, при возможности лично выезжая на места», — сообщил Ганчев в беседе с ТАСС.
Глава ВГА отметил, что из-за обстрелов удается посетить не все территории.
В феврале Ганчев сообщал, что силы РФ контролируют порядка 20 населенных пунктов области.
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