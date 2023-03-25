Российская армия контролирует 29 населенных пунктов Харьковской области

«Под контролем российской армии находится около 29 населенных пунктов. Наша администрация регулярно передает туда грузы гуманитарной помощи, при возможности лично выезжая на места», — сообщил Ганчев в беседе с ТАСС.

Глава ВГА отметил, что из-за обстрелов удается посетить не все территории.

В феврале Ганчев сообщал, что силы РФ контролируют порядка 20 населенных пунктов области.

