Росгвардия ликвидировала диверсантов в Херсонской области

Столкновение с диверсантами произошло в ходе специальных адресных мероприятий в населенном пункте. На месте боя были обнаружены стрелковое оружие, ручные противотанковые гранатометы иностранного производства, боеприпасы, а также поражающие элементы к самодельному взрывному устройству. Кроме того, росгвардейцы нашли в зоне столкновения форму военнослужащих ВСУ.

Ранее стало известно об отражении попытки ВСУ прорваться к Каховской ГЭС. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

