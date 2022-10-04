Росгвардия ликвидировала диверсантов в Херсонской области

Спецназ Росгвардии уничтожил в Херсонской области диверсионно-разведывательную группу. Об этом порталу Lenta.ru сообщила пресс-служба ведомства.

В ЛНР заявили об уничтожении пересекшей административную границу группировки ВСУ

Столкновение с диверсантами произошло в ходе специальных адресных мероприятий в населенном пункте. На месте боя были обнаружены стрелковое оружие, ручные противотанковые гранатометы иностранного производства, боеприпасы, а также поражающие элементы к самодельному взрывному устройству. Кроме того, росгвардейцы нашли в зоне столкновения форму военнослужащих ВСУ.

Ранее стало известно об отражении попытки ВСУ прорваться к Каховской ГЭС. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РосгвардияВСУ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры