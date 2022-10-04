Росгвардия ликвидировала диверсантов в Херсонской области
Спецназ Росгвардии уничтожил в Херсонской области диверсионно-разведывательную группу. Об этом порталу Lenta.ru сообщила пресс-служба ведомства.
Столкновение с диверсантами произошло в ходе специальных адресных мероприятий в населенном пункте. На месте боя были обнаружены стрелковое оружие, ручные противотанковые гранатометы иностранного производства, боеприпасы, а также поражающие элементы к самодельному взрывному устройству. Кроме того, росгвардейцы нашли в зоне столкновения форму военнослужащих ВСУ.
Ранее стало известно об отражении попытки ВСУ прорваться к Каховской ГЭС. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru