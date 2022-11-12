Рогозин призвал отказаться от принципов госзакупок для приобретения эффективного вооружения
Принципы государственных закупок, необходимые для контроля за госсредствами в мирные время, мешают приобретать наиболее эффективное вооружение в рамках спецоперации (СВО) – приходится покупать самое дешевое, пояснил в интервью РИА Новости экс-гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
«Поэтому надо прекратить играть, извините за выражение, в демократию, а заниматься жёсткими директивными указаниями, решениями по немедленному оперативному внедрению того, что действительно в наибольшей степени подходит сегодня для победы на фронте», - добавил Рогозин.
Он напомнил, что в США при закупке вооружений выбирают самые лучшие и эффективные виды вооружений на поле боя.
«Мы здесь сталкиваемся с этим в полный рост. У нас много трофейных систем, которые захватываются нашими бойцами, мы их внимательно изучаем, отправляем в коллективы наших разработчиков и понимаем, что там-то как раз подход был другой», - поделился Рогозин.
Ранее бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, который находится в зоне спецоперации с военными советниками, заявил, что у него нет сомнений в победе Вооруженных сил России на Украине, сообщает РИА Новости.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+5 514 / сут.
Умерли
391 тыс.+62 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+5 717 / сут.
- Администрация Каховского района эвакуируется из 15-километровой зоне на левом берегу Днепра
- ВСУ обстреляли несколько сел в Белгородской области
- Рогозин призвал отказаться от принципов госзакупок для приобретения эффективного вооружения
- В МИД РФ рассказали, что пока насчет продления зерновой сделки еще не решен
- СМИ: ВСУ получили 13 миллионов единиц оружия в течение года
- Украинский дрон атаковал Глушковскую РЭС в Курской области
- Андрей Бочкарёв: Наполнение кварталов реновации поменяли по просьбам местных жителей
- Дмитрий Медведев: Россия в одиночку сражается с НАТО
- «Накопить ресурсы». В России назвали цели переговоров по Украине
- Анкара заявила о запрете России на проход части судов через Керченский пролив
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru