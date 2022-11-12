Рогозин призвал отказаться от принципов госзакупок для приобретения эффективного вооружения

Принципы государственных закупок, необходимые для контроля за госсредствами в мирные время, мешают приобретать наиболее эффективное вооружение в рамках спецоперации (СВО) – приходится покупать самое дешевое, пояснил в интервью РИА Новости экс-гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

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«Поэтому надо прекратить играть, извините за выражение, в демократию, а заниматься жёсткими директивными указаниями, решениями по немедленному оперативному внедрению того, что действительно в наибольшей степени подходит сегодня для победы на фронте», - добавил Рогозин.

Он напомнил, что в США при закупке вооружений выбирают самые лучшие и эффективные виды вооружений на поле боя.

«Мы здесь сталкиваемся с этим в полный рост. У нас много трофейных систем, которые захватываются нашими бойцами, мы их внимательно изучаем, отправляем в коллективы наших разработчиков и понимаем, что там-то как раз подход был другой», - поделился Рогозин.

Ранее бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, который находится в зоне спецоперации с военными советниками, заявил, что у него нет сомнений в победе Вооруженных сил России на Украине, сообщает РИА Новости.


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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:Военная ОперацияУкраинаДмитрий Рогозин
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