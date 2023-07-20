Рогов заявил об остановке наступления ВСУ около Работино

По словам эксперта, украинские войска планировали крупномасштабное наступление в этом районе.

«Противник задействовал для атаки бронетехнику, включая танки, но был остановлен массированным встречным огнем, в том числе с применением авиации и артиллерии, и отброшен в лесопосадки», — цитирует Рогова РИА Новости.

Глава пророссийского движения добавил, что украинским военным не удалось вклиниться в первую линию обороны.

Ранее Рогов сообщил, что ВСУ готовят операцию по форсированию Днепра и захвату Запорожской атомной электростанции, пишет «Свободная пресса». Провести ее могут в конце июля — в самый благоприятный период «для переправки по обмелевшим остаткам Каховского водохранилища», отмечает RT.

