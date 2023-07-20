Рогов заявил об остановке наступления ВСУ около Работино
Российские военные остановили наступление ВСУ в районе села Работино на ореховском участке в Запорожской области. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По словам эксперта, украинские войска планировали крупномасштабное наступление в этом районе.
«Противник задействовал для атаки бронетехнику, включая танки, но был остановлен массированным встречным огнем, в том числе с применением авиации и артиллерии, и отброшен в лесопосадки», — цитирует Рогова РИА Новости.
Глава пророссийского движения добавил, что украинским военным не удалось вклиниться в первую линию обороны.
Ранее Рогов сообщил, что ВСУ готовят операцию по форсированию Днепра и захвату Запорожской атомной электростанции, пишет «Свободная пресса». Провести ее могут в конце июля — в самый благоприятный период «для переправки по обмелевшим остаткам Каховского водохранилища», отмечает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru