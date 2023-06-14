Рогов заявил о снижении наступательной активности ВСУ в Запорожье из-за погоды

Украинские военные снизили наступательную активность в Запорожской области из-за погодных условий. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

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Эксперт пояснил, что на Васильевском, Ореховском, Гуляйпольско-Пологовском участках фронта идут затяжные проливные дожди, отмечает Ura.ru.

«Основная часть противостояния на данный момент сводится к массированным артиллерийским обстрелам по позициям первой, второй и третьей линии нашей обороны», — написал Рогов в своем Telegram-канале.

В то же время на Ореховском участке фронта активизировалась система радиоэлектронной борьбы противника, отмечает телеканал «360». Украинские силы пытаются глушить связь и перехватывать управление российскими беспилотниками.

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Фото: telegram.org
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