Рогов заявил о снижении наступательной активности ВСУ в Запорожье из-за погоды

Эксперт пояснил, что на Васильевском, Ореховском, Гуляйпольско-Пологовском участках фронта идут затяжные проливные дожди, отмечает Ura.ru.

«Основная часть противостояния на данный момент сводится к массированным артиллерийским обстрелам по позициям первой, второй и третьей линии нашей обороны», — написал Рогов в своем Telegram-канале.

В то же время на Ореховском участке фронта активизировалась система радиоэлектронной борьбы противника, отмечает телеканал «360». Украинские силы пытаются глушить связь и перехватывать управление российскими беспилотниками.

