Рогов заявил, что в городе Запорожье находятся наёмники из 30 стран

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в находящемся под контролем Украины городе Запорожье находятся наёмники более чем из 30 стран, сообщает ТАСС.

Рогов сообщил об ударе ВСУ по гражданским машинам на въезде в освобожденную часть Запорожья

В ходе круглого стола «Политическая интеграция новых территорий» он отметил, что только поляков в Запорожской области насчитываются тысячи, а по перехватам радиопереговоров можно сделать вывод, что «все военные решения принимаются британцами».

«То есть абсолютно весь международный олигархический интернационал воюет против нас», - заключил Рогов.

Ранее Рогов заявил, что Киев готовит провокации, связанные с обрушением каскада ГЭС или открытием шлюза, чтобы затопить Запорожскую АЭС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Стрингер
ТЕГИ:НаемникиСпецоперацияУкраинаВСУ
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