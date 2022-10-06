Рогов заявил, что в городе Запорожье находятся наёмники из 30 стран
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в находящемся под контролем Украины городе Запорожье находятся наёмники более чем из 30 стран, сообщает ТАСС.
В ходе круглого стола «Политическая интеграция новых территорий» он отметил, что только поляков в Запорожской области насчитываются тысячи, а по перехватам радиопереговоров можно сделать вывод, что «все военные решения принимаются британцами».
«То есть абсолютно весь международный олигархический интернационал воюет против нас», - заключил Рогов.
Ранее Рогов заявил, что Киев готовит провокации, связанные с обрушением каскада ГЭС или открытием шлюза, чтобы затопить Запорожскую АЭС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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