Рогов: ВСУ закончили подготовку к контрнаступлению в Запорожье
5 апреля 202308:55
Украинская армия завершила подготовку к наступлению в Запорожской области. Об этом заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, ВСУ стянули в регион «немалые резервы» личного состава, техники и боеприпасов.
«Они готовы и ждут отмашки. Все может произойти в любой момент», — цитирует Рогова РИА Новости.
Как отметил глава пророссийского движения, силы РФ готовы встретить противника во всеоружии. Рогов добавил, что контрнаступление может стать «началом конца» для ВСУ и киевского режима.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru