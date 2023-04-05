Рогов: ВСУ закончили подготовку к контрнаступлению в Запорожье

Украинская армия завершила подготовку к наступлению в Запорожской области. Об этом заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Рогов: ВСУ прощупывают почву для наступления в Запорожье

По его словам, ВСУ стянули в регион «немалые резервы» личного состава, техники и боеприпасов.

«Они готовы и ждут отмашки. Все может произойти в любой момент», — цитирует Рогова РИА Новости.

Как отметил глава пророссийского движения, силы РФ готовы встретить противника во всеоружии. Рогов добавил, что контрнаступление может стать «началом конца» для ВСУ и киевского режима.

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Фото: telegram.org
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