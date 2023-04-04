Рогов: ВСУ прощупывают почву для наступления в Запорожье
Украинская армия увеличила число ударов по Мелитополю из-за потребности разведать обстановку для подготовки атаки на запорожском направлении. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с ТАСС.
«ВСУ прощупывают территорию и готовятся к наступлению», — подчеркнул эксперт.
По мнению Рогова, ВСУ могут пойти в контратаку в любое время, приоритетным направлением для противника станет запорожское, пишет «Свободная пресса».
Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» сообщил, что украинские войска стягивают технику на запорожский фронт, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru