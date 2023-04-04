Рогов: ВСУ прощупывают почву для наступления в Запорожье

«ВСУ прощупывают территорию и готовятся к наступлению», — подчеркнул эксперт.

По мнению Рогова, ВСУ могут пойти в контратаку в любое время, приоритетным направлением для противника станет запорожское, пишет «Свободная пресса».

Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» сообщил, что украинские войска стягивают технику на запорожский фронт, напоминает Ura.ru.

