Рогов: ВСУ прощупывают почву для наступления в Запорожье

Украинская армия увеличила число ударов по Мелитополю из-за потребности разведать обстановку для подготовки атаки на запорожском направлении. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с ТАСС.

Рогов: ВСУ скопили группировку для наступления в Запорожье

«ВСУ прощупывают территорию и готовятся к наступлению», — подчеркнул эксперт.

По мнению Рогова, ВСУ могут пойти в контратаку в любое время, приоритетным направлением для противника станет запорожское, пишет «Свободная пресса».

Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» сообщил, что украинские войска стягивают технику на запорожский фронт, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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