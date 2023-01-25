Рогов: ВС РФ захватили стратегическое преимущество в Запорожской области

Российские военные в результате локального наступления захватили стратегическое преимущество на запорожском направлении. Об этом заявил в эфире радиостанции «Комсомольская правда» член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По его словам, боевые действия продолжаются практически на всем участке боевого соприкосновения, основные проходят в районе Орехова и Гуляйполе.