Рогов: Вероятность контрнаступления ВСУ в ближайшие дни сохраняется

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов считает, что в ближайшие дни сохраняется вероятность контрнаступления Вооружённых сил Украины, передает РИА Новости.

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По его словам, прогнозировалось начало контрнаступления ВСУ в Запорожской области 5 или 6 мая, но этого не произошло, отмечает RT.

«Однако высокая вероятность начала контрнаступления в ближайшие дни сохраняется», — подчеркнул Рогов.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что Вооружённые силы Украины могут начать операцию по контрнаступлению в течение недели.

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ФОТО: РИА Новости Константин Михальчевский
ТЕГИ:ВСУВоенная ОперацияНаступлениеУкраина

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