Рогов: Вероятность контрнаступления ВСУ в ближайшие дни сохраняется
7 мая 202310:19
Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов считает, что в ближайшие дни сохраняется вероятность контрнаступления Вооружённых сил Украины, передает РИА Новости.
По его словам, прогнозировалось начало контрнаступления ВСУ в Запорожской области 5 или 6 мая, но этого не произошло, отмечает RT.
«Однако высокая вероятность начала контрнаступления в ближайшие дни сохраняется», — подчеркнул Рогов.
Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что Вооружённые силы Украины могут начать операцию по контрнаступлению в течение недели.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru