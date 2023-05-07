Рогов: Вероятность контрнаступления ВСУ в ближайшие дни сохраняется

По его словам, прогнозировалось начало контрнаступления ВСУ в Запорожской области 5 или 6 мая, но этого не произошло, отмечает RT.



«Однако высокая вероятность начала контрнаступления в ближайшие дни сохраняется», — подчеркнул Рогов.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что Вооружённые силы Украины могут начать операцию по контрнаступлению в течение недели.

