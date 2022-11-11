Рогов рассказал о превентивных ударах российских войск по ВСУ

Российская армия нанесла превентивные удары по украинским войскам в Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

На севере Запорожской области возводят укрепрайоны

По словам Рогова, российские военные наносят удары, которые «рассеивают силы противника, уничтожают их и не позволяют сконцентрировать кулак для атаки».

Как отметил член главного совета администрации Запорожья, ВС России отработали по целям в селах Малые Щербаки и Даниловка, городе Гуляй Поле, ближайшем пригороде Запорожья.

«Основные удары наносятся по складам с боеприпасами, вооружением и по расположениям противника. Также отработали на правом берегу Днепра, чтобы подавить огневые позиции в Никополе и Марганце, откуда постоянно наносятся удары по территории Запорожской АЭС, Энергодару и его пригороду», — подчеркнул Рогов.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Антонюк
ТЕГИ:СпецоперацияВСУВооруженные Силы РФ
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