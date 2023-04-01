Рогов рассказал, что ВСУ скопили силы в Запорожье для форсирования Днепра
Украинская армия скопила большое количество бойцов для форсирования Днепра в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом заявил член главного совет администрации региона, глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По словам чиновника, силы ВСУ размещаются в районе села Разумовка.
«Киевский режим скопил большое количество боевиков ... обученных для форсирования Днепра и захвата в том числе Запорожской АЭС», — цитирует Рогова РИА Новости.
Председатель движения «Мы вместе с Россией» указал, что недавно российские военные ударили по позициям противника в районе Разумовки, чтобы помешать попыткам выдвижения диверсантов.
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