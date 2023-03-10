Рогов предупредил, что наступление в Запорожье может стать фатальным для Киева
Наступление украинских войск в Запорожской области может обернуться крахом киевского режима, считает председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации области Владимир Рогов. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.
По словам Рогова, ВСУ пойдут в наступление в Запорожье, если США дадут соответствующий приказ, пишет РИА ФАН. Однако такая операция «может стать фатальной» для Киева и украинской армии.
«Если они сунутся к нам, то получат сполна. И это может стать концом режима [президента Украины Владимира] Зеленского», — отметил чиновник.
Ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что в районе поселка Пришиб сконцентрирована 40-тысячная группировка ВСУ, и «эта сила куда-то пойдет», напоминает «Свободная пресса».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,4 млн+12 496 / сут.
Умерли
396 тыс.+40 / сут.
Выздоровели
21,7 млн+12 536 / сут.
- СМИ: Илон Маск планирует построить собственный город
- Экс-посол США Макфол: Время работает не в пользу Украины
- Сбербанк в тестовом режиме увеличил лимит по покупкам без PIN-кода
- В ЛНР сообщили, что Киев наращивает группировку войск под Артемовском
- Рогов предупредил, что наступление в Запорожье может стать фатальным для Киева
- Аксенов заявил, что квартиру Зеленского в Крыму передадут малообеспеченным или многодетным
- Володин: Грузия лишилась шанса на суверенитет
- Российские отели с «все включено» обяжут неограниченно предоставлять отечественный алкоголь
- Земфира выпустила песню о Родине
- Полянский: Россия обнародует переписку с европейскими странами по взрывам на «Северных потоках»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru