Рогов предупредил, что наступление в Запорожье может стать фатальным для Киева

Наступление украинских войск в Запорожской области может обернуться крахом киевского режима, считает председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации области Владимир Рогов. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

Стрелков заявил, что в апреле ВСУ будут наступать на Запорожье

По словам Рогова, ВСУ пойдут в наступление в Запорожье, если США дадут соответствующий приказ, пишет РИА ФАН. Однако такая операция «может стать фатальной» для Киева и украинской армии.

«Если они сунутся к нам, то получат сполна. И это может стать концом режима [президента Украины Владимира] Зеленского», — отметил чиновник.

Ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что в районе поселка Пришиб сконцентрирована 40-тысячная группировка ВСУ, и «эта сила куда-то пойдет», напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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