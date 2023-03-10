По словам Рогова, ВСУ пойдут в наступление в Запорожье, если США дадут соответствующий приказ, пишет РИА ФАН. Однако такая операция «может стать фатальной» для Киева и украинской армии.

«Если они сунутся к нам, то получат сполна. И это может стать концом режима [президента Украины Владимира] Зеленского», — отметил чиновник.

Ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что в районе поселка Пришиб сконцентрирована 40-тысячная группировка ВСУ, и «эта сила куда-то пойдет», напоминает «Свободная пресса».

