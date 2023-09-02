РИА Новости: Силы РФ используют в зоне СВО новые зенитные ракеты 9М333

Российская армия применяет в зоне специальной военной операции новые зенитные управляемые ракеты 9М333, которые не реагируют на используемые украинскими самолетами и вертолетами тепловые ловушки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

В России проводят испытания мини-ракет для «Панциря-С»

Ракета 9М333 входит в зенитный ракетный комплекс «Стрела-10М3», снаряд имеет мультиспектральную головку самонаведения, позволяющую отличать настоящую цель от ложной.

«Ракета очень хорошо отстраивается от помех, в частности, от тепловых ловушек, обходя их и поражая цель. В восьми случаях из десяти ракета попадает в цель при постановке летательными аппаратами противником тепловых ловушек», — поделился источник.

По словам собеседника агентства, с помощью ракет 9М333 в зоне СВО успешно поражались украинские воздушные суда. Кроме того, снаряд успешно сбивает беспилотники с габаритами 1-1,5 метра.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РакетыСпецоперацияВооруженные Силы РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры