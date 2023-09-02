РИА Новости: Силы РФ используют в зоне СВО новые зенитные ракеты 9М333
Российская армия применяет в зоне специальной военной операции новые зенитные управляемые ракеты 9М333, которые не реагируют на используемые украинскими самолетами и вертолетами тепловые ловушки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
Ракета 9М333 входит в зенитный ракетный комплекс «Стрела-10М3», снаряд имеет мультиспектральную головку самонаведения, позволяющую отличать настоящую цель от ложной.
«Ракета очень хорошо отстраивается от помех, в частности, от тепловых ловушек, обходя их и поражая цель. В восьми случаях из десяти ракета попадает в цель при постановке летательными аппаратами противником тепловых ловушек», — поделился источник.
По словам собеседника агентства, с помощью ракет 9М333 в зоне СВО успешно поражались украинские воздушные суда. Кроме того, снаряд успешно сбивает беспилотники с габаритами 1-1,5 метра.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru