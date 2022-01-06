Редкий ЗРК «Гибка-С». Ракетчик раскрыл преимущества нового российского комплекса
Бывший начальник Зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев рассказал «Радиоточке НСН», как Вооруженные Силы будут применять новый ЗРК «Гибка-С».
Минобороны России заявило, что в 2022 году на вооружение российской армии впервые поступят зенитные ракетные комплексы (ЗРК) малой дальности «Гибка-С», сррбщает пресс-служба ведомства.
В сообщении говорится, что в оснащение ЗРК входят средства разведки, а также автоматизированная система управления, которая входит в единую систему управления тактического звена, что позволяет «вести круглосуточное боевое дежурство по ПВО и управлять огнём в режиме реального времени».
Бывший начальник Зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» об особенностях и преимуществах ЗРК «Гибка-С».
«Этот комплекс сделан для прикрытия подразделений сухопутных войск. То есть мы говорим не о «большом» ПВО, а о сухопутных войсках. Комплекс маловысотный, для обнаружения целей применяет и оптический канал, и инфракрасный. Это первое преимущество комплекса. Во-вторых, он может стрелять на ходу. Пока эти данные не подтверждены – не проведены такие стрельбы. Но очень редкие комплексы на сегодняшний день могут стрелять с ходу. Третье, самое главное преимущество, - мобильное вооружение сухопутных войск. В отличие от больших комплексов С-300В4, «Антей-2500», «Бук-М3», «Тор» этот комплекс устанавливается на бронетранспортере или танке и требует минимального обслуживания. Его минимальный расчет - два человека. «Гибка-С» - это мобильная система», - пояснил эксперт.
По словам Сергея Хатылева, есть обязательные условия для успешного применения нового ракетного комплекса.
«К комплексу должна быть подключена информационная и разведывательная система. Он должен иметь данные о воздушной обстановке на расстоянии 25-50 км. Тогда он может эффективно применяться против беспилотных летательным аппаратов (БПЛА) маловысотных, внезапно появляющихся. Просто комплекс просто на машине ничего не дает» - рассказал собеседник НСН.
Ранее Константин Сивков назвал новый зенитный ракетный комплекс С-500 прорывным и не имеющим аналогов в мире.
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