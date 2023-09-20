Развожаев: два дрона ВСУ сбиты средствами ПВО в Крыму

По его словам, пораженные беспилотники упали в Верхнесадовом и в Каче.

Глава Севастополя подчеркнул, что жертв и пострадавших нет.

«Есть небольшое возгорание травы в Верхнесадовом. В Каче беспилотник упал на территории виноградников. Тоже горит трава», - отметил губернатор.

Он также добавил, что все оперативные службы выехали на место.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала жесткий ответ Москвы на силовые посягательства ВСУ на Крым, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

