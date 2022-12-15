Раскрыты особенности применения МБР «Ярс»

Российская межконтинентальная баллистическая ракета «Ярс» предназначена исключительно для доставки ядерного боезаряда, разговоры о том, что боеголовку можно заменить на обычную для применения – пустые домыслы. Об этом рассказал военный эксперт Владимир Гундаров.

По словам специалиста, «Ярс» - серьезное оружие, одна ракета способна уничтожить небольшой город. Её дальность составляет несколько тысяч километров, поэтому она может достигать территории Великобритании и США, чего они и опасаются. Данный вид стратегического оружия до сих пор применялся только в ходе испытаний, подчеркнул Гундаров в комментарии изданию «Вечерняя Москва».