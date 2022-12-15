Раскрыты особенности применения МБР «Ярс»

Российская межконтинентальная баллистическая ракета «Ярс» предназначена исключительно для доставки ядерного боезаряда, разговоры о том, что боеголовку можно заменить на обычную для применения – пустые домыслы. Об этом рассказал военный эксперт Владимир Гундаров.

По словам специалиста, «Ярс» - серьезное оружие, одна ракета способна уничтожить небольшой город. Её дальность составляет несколько тысяч километров, поэтому она может достигать территории Великобритании и США, чего они и опасаются. Данный вид стратегического оружия до сих пор применялся только в ходе испытаний, подчеркнул Гундаров в комментарии изданию «Вечерняя Москва».

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Кроме того, «Ярс» не считается высокоточным оружием, данная ракета предназначена для удара по площадям. Обычно Минобороны РФ проводит контрольные испытания ежегодно весной и осенью. Учениями стратегических сил руководит верховный главнокомандующий – президент РФ.

По оценке эксперта, использование хотя бы единственной ракеты «Ярс» на обычном театре военных действий может привести к катастрофе в масштабах всей планеты и запустить глобальную ракетно-ядерную войну. Исходя из этого «Ярс» выступает исключительно в качестве оружия сдерживания.

Ранее генерал-лейтенант Виктор Соболев в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что власти России «не варвары», чтобы наносить ядерный удар по Украине.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВооружениеЯдерный УдарРакета
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