Путин заявил, что ВС РФ в зоне СВО укомплектованы современным вооружением
Президент РФ Владимир Путин заявил, что российские подразделения в зоне проведения спецоперации на Украине укомплектованы современными образцами вооружения, сообщает РИА Новости.
На встрече с белорусским лидером Алексангдром Лукашенко он уточнил, что в некоторых частях процент современного вооружения составляет до 90%.
«Формируемые подразделения ВС РФ укомплектовываются современными образцами вооружения и техники, некоторые укомплектованы уже на 85–90%», - уточнил глава российского государства.
Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил нарастить производство и ремонт средств радиолокационного обнаружения для нужд СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин заявил, что ВС РФ в зоне СВО укомплектованы современным вооружением
- Путин: США применяют кассетные бомбы руками украинцев
- Путин заявил о присутствии иностранных инструкторов на поле боя
- Песков: Россия и КНДР не подписывали никаких соглашений
- В Германии допустили возможность поставки ВСУ ракет Taurus через несколько недель
- Путин: Москва не отказывалась от переговоров с Киевом
- Песков: ведется расследование крушения самолета Пригожина
- «Придется танцевать «Барыню»: Путин посоветовал Киеву не плясать под чужую дудку
- Лукашенко анонсировал выход Белоруссии на досанкционный уровень
- Путин: 300 тысяч добровольцев записались для участия в СВО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru