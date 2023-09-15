Путин заявил, что ВС РФ в зоне СВО укомплектованы современным вооружением

На встрече с белорусским лидером Алексангдром Лукашенко он уточнил, что в некоторых частях процент современного вооружения составляет до 90%.

«Формируемые подразделения ВС РФ укомплектовываются современными образцами вооружения и техники, некоторые укомплектованы уже на 85–90%», - уточнил глава российского государства.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил нарастить производство и ремонт средств радиолокационного обнаружения для нужд СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

