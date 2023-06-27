Путин заявил, что содержание ЧВК «Вагнер» полностью обеспечивалось государством

На встрече с военнослужащими Минобороны он указал, что за период с мая 2022 года по май 2023 года власти заплатили группе «Вагнер» более 86 млрд рублей.

По его словам, помимо этого через «Военторг» собственник компании «Конкорд», поставляя питание для армии, за год заработал от государства 80 млрд рублей.

«Надеюсь, что никто ничего не украл или украл поменьше, но мы будем с этим всем разбираться», — заключил глава государства.

Ранее Путин заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» могут остаться в ее составе и переместиться на территорию соседней республики, либо заключить контракт с Минобороны РФ, передает «Радиоточка НСН».

