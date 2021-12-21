Путин: ВС России выполнили все поставленные задачи на 2021 год

Вооруженные силы России в экстраординарных условиях 2021 года выполнили все поставленные перед ними задачи. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны.

Шойгу заявил, что зарплаты военным будут повышать сверх плана

По его словам, в сложных условиях пандемии коронавируса ВС четко и без сбоев выполнили задачи. Путин отметил, что укреплению обороноспособности всегда будет уделяться повышенное внимание.

Военный эксперт, член экспертного совета комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Вячеслав Калинин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что Минобороны справляется с выявлением мошенников и коррупционеров эффективнее многих общественных институтов в стране.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:Вооруженные Силы РФВладимир ПутинРоссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры