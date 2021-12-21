Путин: ВС России выполнили все поставленные задачи на 2021 год

По его словам, в сложных условиях пандемии коронавируса ВС четко и без сбоев выполнили задачи. Путин отметил, что укреплению обороноспособности всегда будет уделяться повышенное внимание.

Военный эксперт, член экспертного совета комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Вячеслав Калинин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что Минобороны справляется с выявлением мошенников и коррупционеров эффективнее многих общественных институтов в стране.

