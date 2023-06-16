Путин: В ближайшие пять лет мы существенно обновим торговый флот

«В ближайшие пять лет мы существенно обновим торговый флот. Минпромторг уже внес изменения в масштабную судостроительную программу. Для её реализации привлечем средства фонда национального благосостояния. Только в рамках данной программы в 2023-2027 годах на Российских судоверфях запланировано строительство не менее 260 судов», - сказал российский лидер.

По его словам, также продолжится строительство ледокольного флота.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что беспрецедентные меры безопасности принимают на Петербургском международном экономическом форуме перед выступлением президента Владимира Путина. Песков указал, что противник РФ «действует нагло» и пытается «нанести урон», поэтому важно принимать меры предосторожности, напоминает RT.

