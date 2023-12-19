Путин: Российские войска владеют инициативой в зоне СВО
Президент РФ Владимир Путин заявил, что российские войска владеют инициативой в зоне проведения специальной военной операции (СВО), сообщает пресс-служба Кремля.
Выступая на расширенном заседании коллегии Министерства обороны, он указал, что Вооружённые силы РФ делают то, «что считают нужным».
«Где считаем целесообразным - придерживаемся тактики активной обороны, а где нужно - улучшаем свои позиции. Противник несёт тяжёлые потери», - сказал глава государства.
Он также отметил, что Россия от своих целей в СВО отказываться не собирается.
Ранее Путин заявил, что Москва не заинтересована в развязывании военного конфликта с НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru