Путин: Российские войска владеют инициативой в зоне СВО

Президент РФ Владимир Путин заявил, что российские войска владеют инициативой в зоне проведения специальной военной операции (СВО), сообщает пресс-служба Кремля.

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Выступая на расширенном заседании коллегии Министерства обороны, он указал, что Вооружённые силы РФ делают то, «что считают нужным».

«Где считаем целесообразным - придерживаемся тактики активной обороны, а где нужно - улучшаем свои позиции. Противник несёт тяжёлые потери», - сказал глава государства.

Он также отметил, что Россия от своих целей в СВО отказываться не собирается.

Ранее Путин заявил, что Москва не заинтересована в развязывании военного конфликта с НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Kremlin.ru
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