Путин проверил подготовку мобилизованных в Рязанской области
Президент РФ Владимир Путин проверил ход подготовки призванных в рамках частичной мобилизации граждан на полигоне Западного военного округа в Рязанской области, сообщает РИА Новости.
Глава государства проинспектировал практические занятия по тактической, огневой, инженерной и медицинской подготовке, проверил вопросы боевого слаживания, готовность личного состава к выполнению задач.
Российскому лидеру продемонстрировали преодоление мобилизованными десантно-штурмовой полосы, упражнения по борьбе с бронетехникой условного противника в ближнем бою.
Ранее Путин заявил, что дополнительного призыва в рамках частичной мобилизации не планируется, все мобилизационные мероприятия будут завершены примерно в течение двух недель, сообщает RT.
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