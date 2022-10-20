Путин проверил подготовку мобилизованных в Рязанской области

Президент РФ Владимир Путин проверил ход подготовки призванных в рамках частичной мобилизации граждан на полигоне Западного военного округа в Рязанской области, сообщает РИА Новости.

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Глава государства проинспектировал практические занятия по тактической, огневой, инженерной и медицинской подготовке, проверил вопросы боевого слаживания, готовность личного состава к выполнению задач.

Российскому лидеру продемонстрировали преодоление мобилизованными десантно-штурмовой полосы, упражнения по борьбе с бронетехникой условного противника в ближнем бою.

Ранее Путин заявил, что дополнительного призыва в рамках частичной мобилизации не планируется, все мобилизационные мероприятия будут завершены примерно в течение двух недель, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:СпецоперацияМинобороны РФМобилизацияВладимир Путин
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