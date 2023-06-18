Путин призвал к единоначалию в российской армии

В армии России должно быть единоначалие, заявил президент Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами. Кадры закрытой части мероприятия показали в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Путин отметил роль СМИ в сохранении единства общества

Путин выступил против создания рабочей группы на уровне администрации президента. Он отметил, что в зоне спецоперации регулярно бывают главы ведомств и представители промышленности.

Глава государства поддержал идею проработать вопрос координации действий в зоне СВО.

Путин сообщил, что российская армия прослушивает украинскую сторону. По его словам, в разговорах между собой командиры ВСУ подтверждают большие потери, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Российская АрмияВладимир Путин

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