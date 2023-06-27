Путин попросил почтить минутой молчания память погибших 24 июня
Президент РФ Владимир Путин заявил, что погибшие 24 июня лётчики с честью выполнили свой долг.
Выступая в Кремле перед подразделениями, которые «обеспечивали порядок и законность во время мятежа», он попросил почтить память погибших минутой молчания.
«В противостоянии с мятежниками погибли наши боевые товарищи... Лётчики... Они не дрогнули... Прошу почтить их память минутой молчания», - сказал глава государства.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин выразил сожаление в связи со смертями российских летчиков, и отметил, что ответная атака была вынужденной мерой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru