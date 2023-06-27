Путин попросил почтить минутой молчания память погибших 24 июня

Президент РФ Владимир Путин заявил, что погибшие 24 июня лётчики с честью выполнили свой долг.

ФСБ: Дело о вооруженном мятеже ЧВК «Вагнер» прекращено

Выступая в Кремле перед подразделениями, которые «обеспечивали порядок и законность во время мятежа», он попросил почтить память погибших минутой молчания.

«В противостоянии с мятежниками погибли наши боевые товарищи... Лётчики... Они не дрогнули... Прошу почтить их память минутой молчания», - сказал глава государства.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин выразил сожаление в связи со смертями российских летчиков, и отметил, что ответная атака была вынужденной мерой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ВоеннослужащиеРоссияВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры