Путин попросил почтить минутой молчания память погибших 24 июня

Выступая в Кремле перед подразделениями, которые «обеспечивали порядок и законность во время мятежа», он попросил почтить память погибших минутой молчания.

«В противостоянии с мятежниками погибли наши боевые товарищи... Лётчики... Они не дрогнули... Прошу почтить их память минутой молчания», - сказал глава государства.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин выразил сожаление в связи со смертями российских летчиков, и отметил, что ответная атака была вынужденной мерой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

