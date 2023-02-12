Путин отметил героизм морских пехотинцев в ходе СВО
Президент России Владимир Путин дал высокую оценку героизму морских пехотинцев, участвующих в в специальной военной операции. Пост с видео главы государства, которое вошло в программу «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1», выложил журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.
Владимир Путин сделал заявление по итогам заседания наблдательного совета Агентства стратегических инициатив.
«Пехота морская работает прямо сейчас. Героически сражается. И Тихоокеанского флота, и Северного флота», — отметил глава государства.
Ранее заместитель главкома ВМФ РФ, генерал-лейтенант Виктор Астапов, похвалил морпехов за профессиональную подготовку и боевой дух, пишет Ura.ru. По словам Астапова, в ходе специальной военной операции морские пехотинцы ведут оборонительные и наступательные действия. В частности, задача военных — проникнуть в тыл противника и вести «деструктивные действия» до подхода основных сил.
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