Путин назвал долю современных вооружений в российской армии

Президент России Владимир Путин заявил, что доля современных вооружений в российских войсках превышает 71%, при этом в ядерных силах этот показатель еще выше и достигает 89%.

Такое заявление президент сделал на заседании коллегии Минобороны. При этом, по словам Путина, нужно продолжать поставлять в российские войска современные виды вооружений.

Ранее гендиректор МИА «Россия сегодня» и ведущий программы «Вести недели» Дмитрий Киселев в беседе с BBC заявил, что ситуация Карибского кризиса может повториться в отношениях России и Запада.

