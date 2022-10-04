Путин дал право военнослужащим-срочникам служить по контракту в ФСБ

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому россияне, в том числе солдаты-срочники, смогут служить в органах Федеральной службы безопасности (ФСБ) по контракту. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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Согласно документу, солдаты-срочники также могут служить по контракту и в Службе внешней разведки (СВР). Речь идет также о мужчинах, находящихся в запасе, с высшим или средним профессиональным образованием.

Ранее федеральным законом был расширен перечень войск и органов, куда берут контрактников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ПутинРоссия
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