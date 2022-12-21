Путин: безопасность будет обеспечена по всей стране

Президент РФ Владимир Путин открыл заседание расширенной коллегии Минобороны, сообщает РИА Новости.

Вначале глава государства попросил минутой молчания почтить память погибших во время спецоперации.

Затем Путин заявил, что безопасность будет обеспечена по всей стране, в том числе — и на новых территориях, несмотря на использование против России всего военного потенциала практически всех стран НАТО.