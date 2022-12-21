Путин: безопасность будет обеспечена по всей стране
Президент РФ Владимир Путин открыл заседание расширенной коллегии Минобороны, сообщает РИА Новости.
Вначале глава государства попросил минутой молчания почтить память погибших во время спецоперации.
Затем Путин заявил, что безопасность будет обеспечена по всей стране, в том числе — и на новых территориях, несмотря на использование против России всего военного потенциала практически всех стран НАТО.
Он также подчеркнул, что российские солдаты, офицеры и сержанты мужественно и стойко сражаются за Россию, шаг за шагом выполняя поставленные задачи.
Ранее Путин поручил создать рабочую группу по мобилизации и соцподдержке участников спецоперации, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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