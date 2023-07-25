Пушилин заявил об уничтожении трети поставленного Киеву западного оружия
Около трети вооружения и техники, поставленных на Украину странами Запада, уже уничтожено. Об этом заявил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.
«Мы видели, какое количество боеприпасов, техники западные страны направляли в преддверии контрнаступления в адрес Украины. Сейчас можно говорить примерными цифрами: уничтожено примерно в районе 30%», — отметил политик в эфире телеканала «Россия 24».
При этом Пушилин отметил, что западные страны продолжают поставки оружия Киеву, однако «не с такой интенсивностью, как это было перед контрнаступлением».
Между тем обозреватель Forbes Дэвид Экс сообщил, что российские бойцы уничтожили замаскированный в лесополосе танк ВСУ M-55S — модернизированную в Словении советскую машину T-55, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru