Пушилин заявил об уничтожении трети поставленного Киеву западного оружия

Около трети вооружения и техники, поставленных на Украину странами Запада, уже уничтожено. Об этом заявил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.

Вооруженные силы РФ уничтожили четыре склада боеприпасов ВСУ

«Мы видели, какое количество боеприпасов, техники западные страны направляли в преддверии контрнаступления в адрес Украины. Сейчас можно говорить примерными цифрами: уничтожено примерно в районе 30%», — отметил политик в эфире телеканала «Россия 24».

При этом Пушилин отметил, что западные страны продолжают поставки оружия Киеву, однако «не с такой интенсивностью, как это было перед контрнаступлением».

Между тем обозреватель Forbes Дэвид Экс сообщил, что российские бойцы уничтожили замаскированный в лесополосе танк ВСУ M-55S — модернизированную в Словении советскую машину T-55, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Сухов
ТЕГИ:ОружиеУкраинаДНРДенис Пушилин

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