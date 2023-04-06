Пушилин заявил об уменьшении обстрелов ВСУ вдвое благодаря ПВО

Работа систем ПВО была усилена в ДНР, украинских обстрелов стало меньше примерно в два раза, заявил Пушилин на встрече с Путиным.

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:Владимир ПутинПВООбстрелДенис Пушилин

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