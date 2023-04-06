Пушилин заявил об уменьшении обстрелов ВСУ вдвое благодаря ПВО
6 апреля 202313:39
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6 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru