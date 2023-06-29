Пушилин заявил об улучшении российских позиций на краснолиманском направлении

По его словам, зафиксированы «достаточно неплохие улучшения» позиций. При этом ситуация на авдеевском и марьинском направлениях существенно не изменилась.

Кроме того, политик рассказал, что действующие на стороне ВСУ иностранные наемники базируются преимущественно в Краматорске.



Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что российские войска сорвали ротацию ВСУ на краснолиманском направлении. Бойцы уничтожили колонну с техникой и личным составом украинской армии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

