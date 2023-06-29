Пушилин заявил об улучшении российских позиций на краснолиманском направлении

Российские подразделения существенно улучшили свои позиции на краснолиманском направлении. Об этом заявил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин, передает ТАСС.

Минобороны РФ: ВСУ пытаются наступать на донецком, краснолиманском и южнодонецком направлениях

По его словам, зафиксированы «достаточно неплохие улучшения» позиций. При этом ситуация на авдеевском и марьинском направлениях существенно не изменилась.

Кроме того, политик рассказал, что действующие на стороне ВСУ иностранные наемники базируются преимущественно в Краматорске.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что российские войска сорвали ротацию ВСУ на краснолиманском направлении. Бойцы уничтожили колонну с техникой и личным составом украинской армии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Сухов
ТЕГИ:СпецоперацияВооруженные Силы РФДНРДенис Пушилин

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