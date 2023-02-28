Пушилин заявил об освобождении микрорайона Ступки на севере Артемовска
Российские военные взяли под контроль микрорайон Ступки на севере Артемовска в Донецкой народной республике. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Как отметил политик в эфире «Соловьев Live», подразделения РФ освобождают «поселок за поселком» на артемовском направлении.
«И вот сейчас последнее из того, что они уже внутри населенного пункта, - это район Ступок освободили», — рассказал Пушилин.
Врио главы ДНР подчеркнул, что это серьезный успех, пишет «Свободная пресса».
Ранее Пушилин заявил, что почти все дороги в Артемовск находятся под огневым контролем российских войск, напоминает Ura.ru.
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