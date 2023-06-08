Пушилин заявил о попытках ВСУ прорвать оборону Артемовска

Украинские войска пытаются прорвать оборону Артемовска в Донецкой народной республике. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Пушилин назвал «очень тяжелой» ситуацию на флангах Артемовска

Слова политика приводит РИА Новости. Как отметил Пушилин, ВСУ пытаются найти уязвимости в обороне города. Однако ситуация под контролем российских сил.

Ранее Минобороны сообщило, что армия России отразила атаку ВСУ на подступах к Берховке в районе Артемовска, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВСУДНРДенис Пушилин

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