Пушилин заявил, что Артёмовск совсем скоро попадёт в фактическое окружение

Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире «Первого канала заявил, что для властей важными являются все населённые пункты региона.

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Комментируя обстановку в Артёмовске он указал, что ситуация продвигается «с нескольких направлений достаточно успешно».

«Совсем скоро можно будет говорить уже о фактическом окружении Артёмовска», - заключил Пушилин.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что потери украинской армии в районе Артёмовска составляют до 500 бойцов ежедневно, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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