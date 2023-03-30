Пушилин заявил, что Артёмовск совсем скоро попадёт в фактическое окружение
30 марта 202313:36
Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире «Первого канала заявил, что для властей важными являются все населённые пункты региона.
Комментируя обстановку в Артёмовске он указал, что ситуация продвигается «с нескольких направлений достаточно успешно».
«Совсем скоро можно будет говорить уже о фактическом окружении Артёмовска», - заключил Пушилин.
Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что потери украинской армии в районе Артёмовска составляют до 500 бойцов ежедневно, сообщает RT.
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30 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru