Пушилин заявил, что Артёмовск совсем скоро попадёт в фактическое окружение

Комментируя обстановку в Артёмовске он указал, что ситуация продвигается «с нескольких направлений достаточно успешно».

«Совсем скоро можно будет говорить уже о фактическом окружении Артёмовска», - заключил Пушилин.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что потери украинской армии в районе Артёмовска составляют до 500 бойцов ежедневно, сообщает RT.