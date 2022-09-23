Пушилин: ВСУ сгруппировали серьезные силы на севере ДНР
Украинская армия сгруппировала серьезные силы на севере Донецкой народной республики, заявил глава ДНР Денис Пушилин. Соответствующее видеообращение политика опубликовано в его Telegram-канале.
Как отметил Пушилин, на ситуация на севере ДНР сложная, «поступают тревожные сигналы», пишет Ura.ru. Политик допустил, что ВСУ могут попытаться начать контрнаступление, отмечает «Свободная пресса».
«Противник сгруппировал достаточно серьезные силы, и не исключено, что в самое ближайшее время он попытается ситуацию поменять и перейти в контрнаступление», — отметил Пушилин.
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