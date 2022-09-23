Пушилин: ВСУ сгруппировали серьезные силы на севере ДНР

Как отметил Пушилин, на ситуация на севере ДНР сложная, «поступают тревожные сигналы», пишет Ura.ru. Политик допустил, что ВСУ могут попытаться начать контрнаступление, отмечает «Свободная пресса».

«Противник сгруппировал достаточно серьезные силы, и не исключено, что в самое ближайшее время он попытается ситуацию поменять и перейти в контрнаступление», — отметил Пушилин.

