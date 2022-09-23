Пушилин: ВСУ сгруппировали серьезные силы на севере ДНР

Украинская армия сгруппировала серьезные силы на севере Донецкой народной республики, заявил глава ДНР Денис Пушилин. Соответствующее видеообращение политика опубликовано в его Telegram-канале.

Пушилин рассказал о наступлении союзных сил на артемовском направлении

Как отметил Пушилин, на ситуация на севере ДНР сложная, «поступают тревожные сигналы», пишет Ura.ru. Политик допустил, что ВСУ могут попытаться начать контрнаступление, отмечает «Свободная пресса».

«Противник сгруппировал достаточно серьезные силы, и не исключено, что в самое ближайшее время он попытается ситуацию поменять и перейти в контрнаступление», — отметил Пушилин.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
ТЕГИ:ВСУДНРДенис Пушилин
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