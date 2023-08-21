Пушилин: ВС России не дали ВСУ закрепиться в Старомайорском и Урожайном
Украинские войска продолжают попытки закрепиться в Старомайорском и Урожайном в Донецкой народной республике, российские бойцы не допускают этого, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. Об этом политик заявил в эфире телеканала «Россия 24».
По словам Пушилина, южно-донецкое направление — «самая горячая точка», и ВСУ пытаются закрепиться на участке Старомайорское-Урожайное.
«Сейчас эти два населенных пункта находятся в серой зоне, наши подразделения, используя артиллерию, при поддержке авиации, не допускают закрепления и продвижения противника дальше», — указал врио главы ДНР.
Пушилин добавил, что ВСУ перебрасывают на это направление дополнительные резервы и не считаются с потерями.
Ранее советник Пушилина Ян Гагин заявил, что силы РФ взяли под контроль одну из самых мощных позиций укрепрайона противника «Зверинец» в Марьинке, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru