Пушилин: ВС России не дали ВСУ закрепиться в Старомайорском и Урожайном

По словам Пушилина, южно-донецкое направление — «самая горячая точка», и ВСУ пытаются закрепиться на участке Старомайорское-Урожайное.

«Сейчас эти два населенных пункта находятся в серой зоне, наши подразделения, используя артиллерию, при поддержке авиации, не допускают закрепления и продвижения противника дальше», — указал врио главы ДНР.

Пушилин добавил, что ВСУ перебрасывают на это направление дополнительные резервы и не считаются с потерями.

Ранее советник Пушилина Ян Гагин заявил, что силы РФ взяли под контроль одну из самых мощных позиций укрепрайона противника «Зверинец» в Марьинке, напоминает Ura.ru.

