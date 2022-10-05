Пушилин: Военные ДНР сталкиваются с более откровенным участием НАТО в украинском конфликте

«Мы имеем дело не только с украинскими вооруженными формированиями, но имеем дело уже с более откровенным участием НАТО на разных уровнях», — указал политик.

По словам Пушилина, Североатлантический альянс не только поставляет Киеву вооружение, но и отправляет бойцов и инструкторов для участия в боевых действиях.

