Пушилин: Военные ДНР сталкиваются с более откровенным участием НАТО в украинском конфликте
Подразделения Донецкой народной республики сталкиваются с более откровенным участием НАТО в конфликте на Украине. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live».
«Мы имеем дело не только с украинскими вооруженными формированиями, но имеем дело уже с более откровенным участием НАТО на разных уровнях», — указал политик.
По словам Пушилина, Североатлантический альянс не только поставляет Киеву вооружение, но и отправляет бойцов и инструкторов для участия в боевых действиях.
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