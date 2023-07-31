Пушилин сообщил о вытеснении украинских войск из Старомайорского
Российские военные вытеснили украинские войска из населенного пункта Старомайорское в Донецкой народной республике. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
«Наши подразделения смогли выбить противника», — сообщил Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».
Политик также рассказал о больших потерях ВСУ в личном составе и технике.
Ранее начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов сообщил, что бойцы ВС РФ срывают попытки противника закрепиться на севере Старомайорского. По словам Чехова, ВСУ понесли потери, несколько украинских солдат были взяты в плен, пишет RT.
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