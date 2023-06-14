Пушилин сообщил, что российские военные улучшили позиции в Марьинке

Политик указал, что ситуация на марьинском и южнодонецком направлениях контролируемая. Кроме того, Пушилин сообщил, что обстановка на флангах в Артемовске стабилизируется.

Ранее военный корреспондент Валентин Трушнин заявил, что ВСУ понесли большие потери в боях под Марьинкой, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

