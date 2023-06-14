Пушилин сообщил, что российские военные улучшили позиции в Марьинке
14 июня 202313:00
Российские силы улучшили свои позиции в Марьинке. Об этом сообщил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин, передает РИА Новости.
Политик указал, что ситуация на марьинском и южнодонецком направлениях контролируемая. Кроме того, Пушилин сообщил, что обстановка на флангах в Артемовске стабилизируется.
Ранее военный корреспондент Валентин Трушнин заявил, что ВСУ понесли большие потери в боях под Марьинкой, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru