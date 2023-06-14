Пушилин сообщил, что российские военные улучшили позиции в Марьинке

Российские силы улучшили свои позиции в Марьинке. Об этом сообщил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин, передает РИА Новости.

Пушилин: Освобождение Марьинки не должно затянуться

Политик указал, что ситуация на марьинском и южнодонецком направлениях контролируемая. Кроме того, Пушилин сообщил, что обстановка на флангах в Артемовске стабилизируется.

Ранее военный корреспондент Валентин Трушнин заявил, что ВСУ понесли большие потери в боях под Марьинкой, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВооруженные Силы РФДНРДенис Пушилин

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