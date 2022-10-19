Пушилин рассказал о развитии наступления на Авдеевском направлении

Российские военные успешно продвигаются на Авдеевском направлении. Об этом заявил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.

Пушилин назвал контролируемой ситуацию на линии соприкосновения в ДНР

«Достаточно успешно развивает свою операцию по освобождению населенного пункта Первомайское 11-й полк, взаимодействует с батальоном "Сомали". Есть определенные успехи», — рассказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее врио главы ДНР сообщил, что ситуация на линии соприкосновения в республике находится под полным контролем, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:СпецоперацияДНРДенис Пушилин
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