Пушилин рассказал о развитии наступления на Авдеевском направлении

В семи районных судах Москвы проходит эвакуация после анонимных угроз взрыва Ученые центра телемедицины Москвы разработали уникальные медицинские имитаторы органов и ткани человеческого тела В Москве пройдёт всероссийский конкурс «Лучший по профессии» среди медсестёр первичного звена Город выставил на торги два крупных земельных участка Московская служба занятости приглашает горожан устроиться на работу в сеть магазинов здорового питания В Московском зоопарке случилось уникальное пополнение