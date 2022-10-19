Пушилин рассказал о развитии наступления на Авдеевском направлении
Российские военные успешно продвигаются на Авдеевском направлении. Об этом заявил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.
«Достаточно успешно развивает свою операцию по освобождению населенного пункта Первомайское 11-й полк, взаимодействует с батальоном "Сомали". Есть определенные успехи», — рассказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».
Ранее врио главы ДНР сообщил, что ситуация на линии соприкосновения в республике находится под полным контролем, напоминает RT.
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