Пушилин рассказал о боях за оставшуюся под контролем ВСУ часть Марьинки

«Подразделения в Марьинке продвигаются, там уже идет борьба за освобождение оставшейся части города. Но противник сопротивляется, пытается уцепиться за каждую постройку. У них такой, судя по всему, приказ», — рассказал Пушилин в беседе с РИА Новости.

Пушилин подчеркнул, что ВСУ не считаются с потерями и присылают новые резервы. Тем не менее, российские силы ежедневно продвигаются на 50-100 метров.

«Совсем скоро мы Марьинку увидим уже полностью освобожденной с выходом на следующее направление — это и Красногоровка, это и другие важные сейчас для нас населенные пункты», — указал врио главы ДНР.

