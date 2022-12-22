Пушилин рассказал о боях за оставшуюся под контролем ВСУ часть Марьинки

Украинские силовики пытаются закрепиться на окраинах города Марьинка в Донецкой народной республике, но несмотря на это российские военные вскоре возьмут населенный пункт под контроль. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

В понедельник политик сообщил, что центр Марьинки уже зачищен от украинских войск, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Пушилин: Центр Марьинки зачищен от украинских войск

«Подразделения в Марьинке продвигаются, там уже идет борьба за освобождение оставшейся части города. Но противник сопротивляется, пытается уцепиться за каждую постройку. У них такой, судя по всему, приказ», — рассказал Пушилин в беседе с РИА Новости.

Пушилин подчеркнул, что ВСУ не считаются с потерями и присылают новые резервы. Тем не менее, российские силы ежедневно продвигаются на 50-100 метров.

«Совсем скоро мы Марьинку увидим уже полностью освобожденной с выходом на следующее направление — это и Красногоровка, это и другие важные сейчас для нас населенные пункты», — указал врио главы ДНР.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВСУДНРДенис Пушилин
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