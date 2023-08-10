Пушилин: От Клещеевки почти ничего не осталось после боев
После боев за село Клещеевка в Донецкой народной республике от населенного пункта «почти ничего не осталось». Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
«От Клещеевки уже практически ничего не осталось, да и от высот... там все перерыто от снарядов: как от наших, так и от противника», — рассказал политик в эфире «Соловьев Live».
Серьезные бои за стратегически важные высоты в районе Клещеевки продолжаются с июля, пишет «Свободная пресса». В начале августа Пушилин заявлял, что на западе от населенного пункта ВСУ попытались перебросить резервы, при этом Клещеевка оставалась под контролем российских сил, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru