Пушилин: От Клещеевки почти ничего не осталось после боев

После боев за село Клещеевка в Донецкой народной республике от населенного пункта «почти ничего не осталось». Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Российские силы пресекли попытку ВСУ провести ротацию в районе Клещеевки

«От Клещеевки уже практически ничего не осталось, да и от высот... там все перерыто от снарядов: как от наших, так и от противника», — рассказал политик в эфире «Соловьев Live».

Серьезные бои за стратегически важные высоты в районе Клещеевки продолжаются с июля, пишет «Свободная пресса». В начале августа Пушилин заявлял, что на западе от населенного пункта ВСУ попытались перебросить резервы, при этом Клещеевка оставалась под контролем российских сил, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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