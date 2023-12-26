Продлены кредитные каникулы для участников СВО и их семей

Российский лидер Владимир Путин подписал указ о продлении возможности участников специальной военной операции и их родственников обратиться за предоставлением кредитных каникул, сообщает «РЕН ТВ».

Мера будет действовать до 31 декабря 2024 года. Также подписанный президентский указ устанавливает снятие поручительства погибших участников спецоперации и инвалидов I группы с 24 февраля 2022 года.

Ранее Госдума приняла закон о продлении до конца 2024 года права участников военной операции на Украине и членов их семей на кредитные каникулы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

