Пригожин заявил о готовности выступить в Госдуме по ситуации в зоне СВО
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что готов выступить перед депутатами Госдумы и рассказать о ситуации в зоне проведения специальной операции. Слова предпринимателя приводит его пресс-служба в Telegram.
«Я готов выступать в Государственной Думе, в аду, в раю, в подземном переходе, где скажете. Для того, чтобы изменить ситуацию к лучшему, для того, чтобы была понятна правдивая ситуация, которая сегодня складывается», - заявил бизнесмен.
Пригожин назвал Госдуму лучшим местом для такого разговора.
Основатель «Вагнера» ранее предложил уволенному генерал-полковнику Михаилу Мизинцеву должность первого заместителя командира группы, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+5 341 / сут.
Умерли
398 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+5 725 / сут.
- Зеленский пожаловался на потерю рассудка
- Подоляк раскритиковал Меркель за слова о конфликте на Украине
- Пригожин заявил о готовности выступить в Госдуме по ситуации в зоне СВО
- Непомнящий проиграл Лижэню в борьбе за шахматную корону
- СМИ: украинский дрон пытался атаковать Белгородскую область
- Минобороны сообщило об освобождении еще четырех кварталов Артемовска
- МО: в районе Краматорска уничтожен эшелон с 200 тоннами боеприпасов ВСУ
- The Times: Киев не готов к контрнаступлению, но у него нет выбора
- Генерал-полковника Кузьменкова назначили замминистра обороны
- Губернатор сообщил о четырех погибших при обстреле брянского поселка Суземка
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru