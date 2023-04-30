Пригожин заявил о готовности выступить в Госдуме по ситуации в зоне СВО

«Я готов выступать в Государственной Думе, в аду, в раю, в подземном переходе, где скажете. Для того, чтобы изменить ситуацию к лучшему, для того, чтобы была понятна правдивая ситуация, которая сегодня складывается», - заявил бизнесмен.

Пригожин назвал Госдуму лучшим местом для такого разговора.

Основатель «Вагнера» ранее предложил уволенному генерал-полковнику Михаилу Мизинцеву должность первого заместителя командира группы, передает «Радиоточка НСН».

