Пригожин пообещал поучаствовать в конфликте в США
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что все слухи, нагнетаемые вокруг взаимодействия группы и Сербии, не имеют под собой никаких оснований, сообщает пресс-служба бизнесмена.
Отвечая на вопрос журналиста «Голоса Америки» (организация включена Минюстом в список иноагентов) о деятельности в Сербии и на севере Косово, а также о вербовке сербов для участия в спецоперации на Украине он отметил, что ЧВК «никогда не была в Сербии».
Пригожин подчеркнул, что «Вагнер» не имела никаких контактов с республикой, а сербских граждан в настоящий момент в ЧВК нет, и «не было уже длительное время».
«Если межнациональный конфликт возникнет на территории США, то, безусловно, мы в нём поучаствуем. Ждём от советника Госдепа Дерека Шолле приглашение», - добавил бизнесмен.
Ранее Пригожин заявил, что первая группа бывших заключённых завершила полугодовой контракт и покидает зону спецоперации на Украине, сообщает RT.
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