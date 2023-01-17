Пригожин пообещал поучаствовать в конфликте в США

Отвечая на вопрос журналиста «Голоса Америки» (организация включена Минюстом в список иноагентов) о деятельности в Сербии и на севере Косово, а также о вербовке сербов для участия в спецоперации на Украине он отметил, что ЧВК «никогда не была в Сербии».

Пригожин подчеркнул, что «Вагнер» не имела никаких контактов с республикой, а сербских граждан в настоящий момент в ЧВК нет, и «не было уже длительное время».

«Если межнациональный конфликт возникнет на территории США, то, безусловно, мы в нём поучаствуем. Ждём от советника Госдепа Дерека Шолле приглашение», - добавил бизнесмен.

Ранее Пригожин заявил, что первая группа бывших заключённых завершила полугодовой контракт и покидает зону спецоперации на Украине, сообщает RT.

