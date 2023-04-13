Пригожин включил ЕС в «голубой список» в ответ на внесение ЧВК «Вагнер» в чёрный
Бизнесмен Евгений Пригожин отреагировал на внесение ЧВК «Вагнер» в черный список ЕС. Слова предпринимателя приводит его пресс-служба.
Накануне стало известно, что Евросоюз внес ЧВК «Вагнер» в черный список.
«Не знаю, что такое «черный список», знаю, что у пиратов была «черная метка». Анекдот есть такой, когда один пират приходит к другому и говорит:
— Мне передали голубую метку, знаешь ли ты, что это такое?
— Не черная, но тоже ничего хорошего.
Поэтому мы включаем Евросоюз в «голубой список» и передаем ему «голубую метку», - написал Пригожин.
По мнению Евросоюза, ЧВК участвует в военной операции, а агентство «ФАН» продвигает деятельность группы, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru