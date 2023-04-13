Пригожин включил ЕС в «голубой список» в ответ на внесение ЧВК «Вагнер» в чёрный

Накануне стало известно, что Евросоюз внес ЧВК «Вагнер» в черный список.

«Не знаю, что такое «черный список», знаю, что у пиратов была «черная метка». Анекдот есть такой, когда один пират приходит к другому и говорит:

— Мне передали голубую метку, знаешь ли ты, что это такое?

— Не черная, но тоже ничего хорошего.

Поэтому мы включаем Евросоюз в «голубой список» и передаем ему «голубую метку», - написал Пригожин.

По мнению Евросоюза, ЧВК участвует в военной операции, а агентство «ФАН» продвигает деятельность группы, передает «Радиоточка НСН».

