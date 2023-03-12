Пригожин опроверг захват Орехо-Васильевки

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин опроверг информацию, появившуюся в СМИ, о том что, якобы, бойцы захватили населённый пункт Орехово-Васильевка к северу от Артемовска.

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«Господа, Орехово Васильевка не находится под контролем ЧВК Вагнер в настоящий момент», – публикует аудиозаявление Пригожина пресс-служба в Telegram-канале.

Пригожин также считает, что сообщения в СМИ якобы о новых взятых российскими военными населенными пунктами в зоне СВО предупреждают противника о характере действий ЧВК «Вагнер».

В связи с фейком Пригожин обратился к СМИ с призывом «не бегать впереди паровоза» и напомнил, что «счастье любит тишину».

Ранее военкор Романов в своем Telegram-канале Romanov Лайт написал, что штурмовые подразделения ЧВК «“Вагнер»” освободили населенный пункт Орехово-Васильевка.

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:ФейкСМИЧВК "Вагнер"Евгений Пригожин
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