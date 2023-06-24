Предприятия оборонного комплекса РФ работают штатно

Оборонные предприятия России действуют в штатном режиме на фоне ситуации вокруг ЧВК «Вагнер», изготавливая продукцию для фронта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на в госкорпорации «Ростех».

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«Все оборонные предприятия работают в обычном режиме и выполняют свою важнейшую задачу - готовят продукцию для фронта», - цитирует агенство данные госкорпорации.

Ранее президент России Владимир Путин обратился к россиянам и военным в связи с действиями основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и его боевиков, захвативших штаб Южного военного округа и сбивших три вертолета Минобороны РФ. Обращение главы государства опубликовано на официальном сайте Кремля.



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ФОТО: Скриншот с YouTube
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