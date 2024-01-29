Правительство поддержало проект о поддержке вдов бойцов СВО

Правительство России поддержало проект закона, запрещающий в течение года после гибели ветерана боевых действий увольнять его вдову с работы, призвав доработать его. Об этом сообщает ТАСС.

Сейчас к ветеранам боевых действий приравнены в том числе участники военной операции на Украине.

В сентябре 2023 года законопроект внесли в Госдуму депутат Игорь Антропенко и сенатор Дмитрий Перминов. По их мнению, дополнительная защита трудовых прав женщин, находящихся в подобном статусе, позволит защитить семьи погибших участников и даст им время «для нормализации жизни». Инициатива предусматривает поправки в Трудовой кодекс РФ.

Путин подписал закон о соцподдержке вдов погибших военных

Сейчас подобные меры поддержки уже есть для женщин, имеющих ребенка в возрасте до трех лет, одиноких матерей, воспитывающих ребенка с инвалидностью, и некоторых других граждан.

В правительстве считают, что некоторые положения проекта нуждаются в доработке: их содержание не согласуется с предметом регулирования статьи 261 Трудового кодекса, в которую авторы предлагают внести изменения. Отмечается, что поправки могут быть закреплены в статье 179 либо выделены в отдельную статью.

В кабмине в том числе подчеркнули, что мера должна распространяться также на мужей женщин-военнослужащих, погибших и признанных ветеранами боевых действий, с целью недопущения дискриминации по половому признаку.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:ЗаконопроектСпецоперацияВоеннослужащие

Горячие новости

Все новости

партнеры