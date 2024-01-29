Правительство поддержало проект о поддержке вдов бойцов СВО

Правительство России поддержало проект закона, запрещающий в течение года после гибели ветерана боевых действий увольнять его вдову с работы, призвав доработать его. Об этом сообщает ТАСС.

Сейчас к ветеранам боевых действий приравнены в том числе участники военной операции на Украине.

В сентябре 2023 года законопроект внесли в Госдуму депутат Игорь Антропенко и сенатор Дмитрий Перминов. По их мнению, дополнительная защита трудовых прав женщин, находящихся в подобном статусе, позволит защитить семьи погибших участников и даст им время «для нормализации жизни». Инициатива предусматривает поправки в Трудовой кодекс РФ.